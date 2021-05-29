شكرا لمتابعة خبر عن بدء مشروع الحفائر لتعقب آثار رمسيس الثالث في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق، أنه سيبدأ أعمال الحفائر بموقع الملك رمسيس الثالث بشمال المملكة في نوفمبر المقبل.

وقال حواس أن العثور على آثار تخص رمسيس الثالث في السعودية أمر طبيعي، خصوصاً أن إحدى البرديات تقول إن الملك رمسيس الثالث أرسل بعثات تجارية لجلب النحاس من بلد مجاور، يعتقد أنه المملكة، لذلك من المتوقع العثور على آثار مصرية في الجزيرة العربية، بحسب الشرق الأوسط

وأكد وزير الآثار الأسبق أن الحفائر في المملكة كشفت عن طريق تجاري يربط بين البلدين، كان يستخدم في العصور القديمة، ما يعني احتمال العثور على آثار وأدلة جديدة لملوك مصريين أرسلوا بعثات تجارية إلى المملكة منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام.

وأضاف أنه تم العثور على مجموعة من الجعارين المصرية في المملكة، مشيرا إلى أن جميع الدلائل الأثرية تشير بنسبة 100 في المائة إلى أن هذا كان طريقاً تجارياً استخدم في العصور القديمة.

ولفت حواس إلى أن العثور على خرطوش رمسيس الثالث لا يعني أنه ذهب إلى هناك، لكن القوافل التجارية اعتادت أن تضع اسم الملك في الطرق التي تمر بها.