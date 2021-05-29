شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مبتعث يكتشف مضاداً حيوياً يساعد في الكشف عن الخلايا المسببة للوفاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن مبتعث بأستراليا في اكتشاف مضاد حيوي يساعد في علاج الأشخاص الذين يتعرضون للإصابة بالإنفلونزا الإسبانية وغيرها من الأمراض المستعصية .

وأكد المبتعث عبدالله باوزير إنه اختار بحثه عن الإنفلونزا الإسبانية لأنها مرجحة مستقبلاً أن تكون جائحة ولا علاج لها، كما أن العالم غير مستعد لها، لافتا إلى أن الإنفلونزا الإسبانية موجودة حالياً ولكن لم تصل إلى حد الوباء.

وقال باوزير أن نسبة الوفيات الناتجة عن الانفلونزا الإسبانية أعلى من فيروس كورونا، مبينا أن المضاد الحيوي الذي اكتشفه يُساعد في الكشف عن الخلايا المسببة للوفـاة ويعمل على مقاومتها والقضاء عليها.

وأضاف المبتعث أن المضاد الخيوي الذي اكتشفه أثبت نجاحاً فعّالاً بعد اختباره على الفئران، مشيرا إلى أن وجود المضاد الحيوي قبل وقوع الجائحة هو أمر مهم للغاية لتجنب وقوع كارثة مثل فيروس كورونا.