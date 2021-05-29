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بالفيديو.. مبتعث يكتشف مضاداً حيوياً يساعد في الكشف عن الخلايا المسببة للوفاة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن مبتعث بأستراليا في اكتشاف مضاد حيوي يساعد في علاج الأشخاص الذين يتعرضون للإصابة بالإنفلونزا الإسبانية وغيرها من الأمراض المستعصية .

وأكد المبتعث عبدالله باوزير إنه اختار بحثه عن الإنفلونزا الإسبانية لأنها مرجحة مستقبلاً أن تكون جائحة ولا علاج لها، كما أن العالم غير مستعد لها، لافتا إلى أن الإنفلونزا الإسبانية موجودة حالياً ولكن لم تصل إلى حد الوباء.

وقال باوزير أن نسبة الوفيات الناتجة عن الانفلونزا الإسبانية أعلى من فيروس ، مبينا أن المضاد الحيوي الذي اكتشفه يُساعد في الكشف عن الخلايا المسببة للوفـاة ويعمل على مقاومتها والقضاء عليها.

وأضاف المبتعث أن المضاد الخيوي الذي اكتشفه أثبت نجاحاً فعّالاً بعد اختباره على الفئران، مشيرا إلى أن وجود المضاد الحيوي قبل وقوع الجائحة هو أمر مهم للغاية لتجنب وقوع كارثة مثل فيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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