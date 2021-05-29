شكرا لمتابعة خبر عن القنصلية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لوس أنجلوس (صدى):

كشفت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس، اليوم السبت، أنها ستغلق أبوابها يوم الاثنين القادم لتزامنه مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

ونوهت القنصلية بأنها ستكون مغلقة يوم الاثنين ٣١ مايو ٢٠٢١م لتزامنه مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة، على أن يستأنف العمل بمشيئة الله يوم الثلاثاء ١ يونيو ٢٠٢١م .

ودعت القنصلية إلى التواصل للحالات الطارئة مع الرقم الموضح في الموقع الرسمي للقنصلية.