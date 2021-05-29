بالفيديو.. مئات المركبات تصطف على طريق الهدا

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وثق لاصطفاف السيارات على طريق الهدا/ الطائف بسبب حالة الطقس.

وأظهر الفيديو المتداول مئات السيارات وهي مصطفة على طريق الهدا للقادمين من مكة المكرمة باتجاه الطائف، بينما شهد الاتجاه المعاكس انسيابية في حركة السير.

وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنَّ الفيديو التقط يوم أمس الجمعة، مشيرين إلى هطول أمطار على بعض محافظات مكة المكرمة.

وثق مقطع فيديو متداول اصطفاف السيارات بطريق الهدا – الطائف حيث شهد كثافة مرورية عالية من القادمين من مكة المكرمة.



وأظهر الفيديو امتداد اصطفاف السيارات لمسافات طويلة جداً وسط استمتاع بالأجواء الماطرة التي شهدتها الطائف أمس الجمعة. pic.twitter.com/veKsA7k2YJ — هجر نيوز 🔴 (@hajer_news) May 29, 2021

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