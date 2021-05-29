مواطن يعثر على نسر رمادي ويطلق سراحه.. و«الحياة الفطرية» يتفاعل معه

قدم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الشكر للمواطن «نايف بن شويه»، وذلك بعد عثوره على أحد طيور النسر الرمادي، المهدد بالانقراض، وإطلاق سراحه.

وذكر المركز، عبر تويتر: «عثر المواطن نايف بن شويه، على أحد الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض وهو «النسر الرمادي»، وقد قام مشكورًا بالتواصل مع المركز للإفادة ومن ثم إطلاق سراحه ليكمل مسيرة هجرته».

وأضاف المركز «كل الشكر للمواطن على عمله النبيل الذي يجسد نموذجًا يُحتذى للمسؤولية الاجتماعية في المحافظة الحياة الفطرية».

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