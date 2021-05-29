التعليم: تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في الجامعات بعد عامين

أوضحت وزارة التعليم، أن تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، سيطبق في الجامعات بعد عامين من الآن (1444 هـ).

ووفقًا لقناة «الإخبارية» ذكرت وزارة التعليم، أن الجامعات أعطيت مهلة عام لتطبيق التقويم الدراسي الجديد، وهو متروك لكل جامعة بحسب قدرتها على التكيف، لما يتطلب من تغيير في خططها ومناهجها الدراسية.

كانت وزارة التعليم أوضحت –في وقت سابق- أن تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، يأتي لرفع نواتج التعلم لدى الطلاب والطالبات، وتحسين النتائج في الاختبارات الدولية.

كما يهدف ذلك النظام إلى تعزيز استثمار العام الدراسي والموارد التعليمية بالشكل الأمثل، وكذا المساهمة في تطوير المناهج والخطط الدراسية، ومحاكاة الممارسات العالمية في مجال التعليم.

وأشارت إلى أن طول إجازة العام الدراسي، والتي تمتد إلى أربعة أشهر، تؤثر على البناء المعرفي والمهاري للطلاب والطالبات.

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