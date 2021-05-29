القنصلية السعودية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل

قالت قنصلية المملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس، إنها ستغلق أبوابها يوم الإثنين المقبل، بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت القنصلية –عبر حسابها على تويتر- أنها تودّ التنويه بأنها ستكون مغلقة يوم الاثنين (٣١ مايو ٢٠٢١م) لتزامنه مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة، على أن يستأنف العمل بمشيئة الله يوم الثلاثاء (١ يونيو ٢٠٢١م).

وأشارت القنصلية إلى أنه يمكن التواصل للحالات الطارئة مع الرقم الموضح في الموقع الرسمي للقنصلية.

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