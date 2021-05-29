السفارة السعودية في جورجيا توضح اشتراطات السفر إلى البلاد

وجَّهت السفارة السعودية في جورجيا، تنويهًا للمواطنين، بأنَّه على من لم يتلقَّ الجرعة الثانية من لقاح كورونا، بضرورة عمل فحص PCR في اليوم الثالث من الوصول؛ تجنبًا لأي غرامة تقررها السلطات المحلية.

وذكرت السفارة –عبر حسابها على تويتر- اشتراطات السفر إلى دولة جورجيا، وهي كالتالي:

ـ يجب أن يكون لدى كل مسافر قادم إلى جورجيا حجز فندق وتذكرة ذهاب وعودة وتأمين صحي.

ـ الحصول على جرعتي لقاح (كوفيد 19) مع إرفاق ما يثبت من تطبيق (توكلنا) أو (صحتي)، وفي حال الحصول على جرعة واحدة فيلزم عمل تحليل PCR قبل موعد الوصول بـ72 ساعة، وتكون النتيجة سلبية، وبعد ثلاثة أيام من الوصول يلزم عمل تحليل PCR مرة أخرى.

ويمكن للمواطن التجول مع متابعة الأنظمة والإجراءات اللازمة للحد من الإصابة بكورونا.

ـ ضرورة تعبئة نموذج الدخول لكل مسافر قادم إلى جورجيا من خلال الصفحة التالية:

ـ فترة الحظر في عموم جورجيا من الساعة 9 مساءً إلى الساعة 5 فجرًا يوميًا، مع ملاحظة أنَّ رسوم مخالفة منع الحظر تبلغ نحو 583 دولارًا على الشخص الواحد.

ـ سيخضع الأشخاص الذين سافروا إلى الهند خلال الـ 14 يومًا الأخيرة قبل دخول جورجيا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا (على نفقتهم الخاصة). في هذه الحالة، اختبار PCR في اليوم الثالث ليس إلزاميًا.

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