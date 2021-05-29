سار بسرعة 240 كم.. ضبط قائد مركبة مخالف في ينبع

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المرور السعودي، أنه تم ضبط قائد مركبة سار بسرعة عالية على أحد الطرق في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وذكر المرور –عبر تويتر- تفاعلًا مع بلاغ من مواطن بهذا الخصوص: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغه، إن قائد المركبة المخالف عرض حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر، حيث قاد مركبته بسرعة (٢٤٢) كم في أحد الطرق بمحافظة ينبع.

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