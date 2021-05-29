فريق طبي ينقذ حياة شاب تعرض لحادث سير بالطائف

نجح أطباء الطوارئ بمستشفى الخرمة العام بصحة الطائف، في إنقاذ حياة شاب سعودي في العقد الثاني من العمر بعد تعرُّضه لحادث سير.

وذكرت صحة الطائف –عبر تويتر- أنَّ الشاب أصيب بإصابات متعددة وخطيرة في الرأس والبطن والصدر وكسور مفتوحة في الأطراف العلوية.

من جهة أخري، أوضحت صحة الطائف، في وقت سابق، أن مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، نجح في خفض عدد مرضى الأورام المحالين إلى خارج الطائف بنسبة 76% خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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