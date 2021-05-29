التحالف: إحباط هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف إحباط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر من قبل الميليشيا الحوثية وتم تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية.



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