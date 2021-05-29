السماح بالدخول إلى المملكة للقادمين من 11 دولة مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي

وبناءً على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.
فقد تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من: (دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، واليابان).
وأكد المصدر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، منوهًا إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 18 / 10 / 1442هـ الموافق 30 / 5 / 2021م.
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