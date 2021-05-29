ضبط قائد مركبة قاد مركبته بسرعة 240 كم في ينبع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع شكوى مواطن بشأن قيام أحد قائدي المركبات بقيادة مركبته بسرعة جنونية على أحد الطرق في ينبع معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

ضبط قائد المركبة

وأوضح المرور رداً على متابعات الخليج 365 “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

تهور وسرعة جنونية

وقال متابعات الخليج 365 في رسالته إن قائد المركبة قاد مركبته بسرعة تجاوزت 240 كم في الساعة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

نصائح مهمة لقائد المركبات

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تماما من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

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