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البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرة مسيرة باتجاه السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

أدانت البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، معربةً عن تضامنها مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ للدفاع عن سلامة أراضيها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.

 

وأكدت الخارجية البحرينية، أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشيدةً بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض الطائرة وتدميرها

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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