اخبار السعوديه

قنصلية السعودية في لوس انجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل لهذا السبب

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم قنصلية في لوس انجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

قنصلية السعودية في لوس انجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل لهذا السبب

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت قنصلية المملكة العربية السعودية في لوس انجلوس بأنها ستغلق أبوابها الاثنين المقبل الموافق 31/5/2021 وذلك لتزامنه مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

إغلاق القنصلية

وقالت القنصلية، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “نود التنويه بأن القنصلية ستكون مغلقة يوم الاثنين ٣١ مايو ٢٠٢١م لتزامنه مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية”.

استئناف العمل

وأضافت “يستأنف العمل بمشيئة الله يوم الثلاثاء ١ يونيو ٢٠٢١م . وعليه نرجو التواصل للحالات الطارئة مع الرقم الموضح في الموقع الرسمي للقنصلية”.
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا