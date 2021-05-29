الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

قنصلية السعودية في لوس انجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل لهذا السبب

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت قنصلية المملكة العربية السعودية في لوس انجلوس بأنها ستغلق أبوابها الاثنين المقبل الموافق 31/5/2021 وذلك لتزامنه مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

إغلاق القنصلية

وقالت القنصلية، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “نود التنويه بأن القنصلية ستكون مغلقة يوم الاثنين ٣١ مايو ٢٠٢١م لتزامنه مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية”.

استئناف العمل

وأضافت “يستأنف العمل بمشيئة الله يوم الثلاثاء ١ يونيو ٢٠٢١م . وعليه نرجو التواصل للحالات الطارئة مع الرقم الموضح في الموقع الرسمي للقنصلية”.

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