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شكرا لقرائتكم قنصلية السعودية في لوس انجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29
وأضافت “يستأنف العمل بمشيئة الله يوم الثلاثاء ١ يونيو ٢٠٢١م . وعليه نرجو التواصل للحالات الطارئة مع الرقم الموضح في الموقع الرسمي للقنصلية”.
قنصلية السعودية في لوس انجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل لهذا السبب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت قنصلية المملكة العربية السعودية في لوس انجلوس بأنها ستغلق أبوابها الاثنين المقبل الموافق 31/5/2021 وذلك لتزامنه مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة.
إغلاق القنصلية
وقالت القنصلية، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “نود التنويه بأن القنصلية ستكون مغلقة يوم الاثنين ٣١ مايو ٢٠٢١م لتزامنه مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية”.
استئناف العمل
وأضافت “يستأنف العمل بمشيئة الله يوم الثلاثاء ١ يونيو ٢٠٢١م . وعليه نرجو التواصل للحالات الطارئة مع الرقم الموضح في الموقع الرسمي للقنصلية”.
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