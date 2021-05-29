شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ممرضة هندية تحصل على تكريم بعد 19 عامًا من التفاني بالعمل في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أقدم أهالي ومركز صحي عشيرة، بمحافظة الطائف،على تكريم ممرضة هندية، لتفانيها في عملها لـ19 عامًا.

وحصلت الممرضة التي تدعى جيسي مايكل، الهدايا العينية كالمشغولات الذهبية، والدروع، إضافة لبعض المبالغ النقدية؛ ليقول مدير المركز الصحي، رفاع العتيبي، إن التكريم جاء وفاءً للممرضة نظير خدماتها في المملكة لـ19 عامًا، بانضباط وتفانٍ، وفقًا لـ"سبق".

وأعربت الممرضة، عن شكرها لكل داعميها خلال سنوات عملها بالمملكة، مشيرة، وهي تغالب دموعها، إلى حسن التعامل معها من الطاقم الطبي أو الأهالي بالمحافظة.