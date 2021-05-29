شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «السلمي» يوضح هل يجب إرجاع العربون للزبون إذا تعذر عن السداد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، أمس الجمعة، حكم إرجاع العربون للزبون إذا تعذر عن سداد باقي المبلغ المتفق عليه.

وأوضح الشيخ عبدالله السلمي خلال إحدى حلقات برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إنه يجوز أخذ العربون إذا كان المبلغ الذي دفعه الزبون سُجل في العقد بأنه عربون مقابل الشراء على ألا يبيعه لأحد.

وأشار "السلمي" إلى أنه لا يجوز أخذ العربون إذا كان المبلغ الذي دفعه الزبون جزءًا من الثمن وليس عربوناً، لافتًا إلى أن هناك بعض الناس يخطئون حينما يتصورون أن كل ما يدفعه راغب الشراء من مال يُسمى "عربون".