أخبار السعودية اليوم.. «التعليم» تمدد فترة تأكيد بيانات الراغبين في النقل وتوجيه من «الشؤون الإسلامية» بشأن السماعات الخارجية

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 28 مايو 2021 منها «التعليم» تعلن تمديد فترة تأكيد بيانات المتقدمين على النقل الخارجي والداخلي، و«الشؤون الإسلامية» تسمح بسماعة خارجية لنقل صوت الخطيب في صلاة الجمعة والعيدين، ومهندس سعودي يحصد براءة اختراع أمريكية عن جهاز يقلل تلوث المصانع.

«التعليم» تعلن تمديد فترة تأكيد بيانات المتقدمين على النقل الخارجي والداخلي

أعلنت وزارة التعليم، الجمعة، تمديد فترة تأكيد بيانات المتقدمين على إجراءات النقل الخارجي والداخلي حتى 18/10/1442 هـ، بناءً على توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

«الشؤون الإسلامية»: سماعة خارجية لنقل صوت الخطيب في صلاة الجمعة والعيدين

وجهت وزارة الشؤون الإسلامية، منسوبي الجوامع والمساجد المساندة في صلاة الجمعة بمناطق المملكة باستخدام سماعة خارجية على حائط الجامع باتجاه المصلين في الصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد المساندة؛ لإسماعهم صوت الخطبة والصلاة.

«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات كورونا المعطاة في المملكة لـ13.6 مليون

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 13.6 مليون جرعة.

إنجاز سعودي.. مهندس يحصد براءة اختراع أمريكية عن جهاز يقلل تلوث المصانع

حصل المهندس السعودي عثمان الأسمري على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية بعد اختراعه جهازًا يسهم في تخفيض نسبة التلوث الناتجة عن أدخنة المصانع.

بحد أقصى 60 ألف ريال.. «التنمية الاجتماعية»: 4 أنواع من التمويل للمتقاعدين

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، أنه يتيح أربعة أنواع من التمويل للمتقاعدين منها تمويل الزواج وتمويل الأسرة وتمويل الترميم وتمويل آهل بحد أقصى 60 ألف ريال.

«المركزي» يحذر من الأساليب الأربعة للمحتالين: وسيلة إيقاع ضحاياهم

كشف البنك المركزي السعودي عن ممارسات متعددة يستخدمها ممارسو الاحتيال لإقناع ضحاياهم بمصداقيتهم؛ بغرض الحصول على معلوماتهم الشخصية والمالية.

وكيل «الصحة» يحذر من جائحة من نوع آخر: التدخين سبب وفاة شخص من كل 5

حذر وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، من جائحة من نوع آخر، مؤكدًا أن تدخين التبغ تسبب في وفاة شخص من بين 5 حوال العالم.

«الزكاة والضريبة» تكشف ضوابط ومتطلبات الفوترة الإلكترونية

نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الجمعة، القرار الخاص بالضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

مريض في مستشفى عسير ينطق ويتنفس مجددًا بعد عملية ناجحة

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى عسير المركزي في إعادة ترميم الحنجرة والقصبة الهوائية لمريض كان يعاني من تضيق كامل في مجرى التنفس من الدرجة الرابعة.

5 توصيات لقطاع سياحي سعودي قادر على مواجهة تحديات ما بعد «كورونا»

خلصت ندوة سعودية إلى الخروج بخمس توصيات، لقطاع سياحي متعافٍ، قادر على التغلب على تحديات ما بعد جائحة كورونا.

«تيدكس العالمي».. مدارس بالرياض تنظم مؤتمرًا لدعم الشابات السعوديات

نظمت مدارس منارات الرياض العالمية، مؤخرًا، مؤتمر «تيدكس العالمي»، الهادف لتوفير منصة عالمية داعمة للشابات.

طبيب عن إعلانات العلاج بالخلايا الجذعية في أوكرانيا: مضللة ويجب الحذر منها

حذر أطباء من الإعلانات المضللة حول العلاج بـ«الخلايا الجذعية» التي يروج لها بعض «السماسرة» خاصة ما يعرف بالسياحة الطبية في أوكرانيا.

طبيب يوضح أنواع الأمراض الوراثية بالمملكة: اختبار فحص الزواج لا يحمي منها

أوضحت الدكتورة نورة الضعيان استشاري الأمراض الوراثية أن اختبار فحص الزواج لا يحمي من جميع الأمراض الوراثية، مشيرة إلى أكثر الأمراض الوراثية انتشارا في المملكة.

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