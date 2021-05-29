«الحصيني» عن طقس السبت: ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أن تكون درجات الحرارة خلال الساعات الأربع وعشرين المقبلة حول معدلاتها الطبيعية السنوية على معظم مناطق المملكة، لافتًا إلى ارتفاع درجات الحرارة عن اليومين السابقين.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيمي: متوقع -إن شاء الله- خلال "24" ساعة القادمة من اليوم السبت 1442/10/17هـ ارتفاع تدريجي في الحرارة من درجتين إلى ثلاث درجات عما سجلته الحرارة اليومين السابقين، لتصبح الحرارة حول معدلاتها الطبيعية السنوية على معظم مناطق المملكة.

وأشار الحصيني إلى أنه أيضًا متوقع هطول أمطار على طول المرتفعات الغربية والجنوبية وشرقهما.