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اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

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الرياض - محمد عبدالله - التحالف يؤكد اتخاذ إجراءات حماية المدنيين

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تجاه خميس مشيط.

وأكدت قوات التحالف استمرار الميليشيا الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أضاف "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالمملكة العربية في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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