بالارقام.. أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

زادت أسعار الذهب في السعودية بشكل طفيف، اليوم السبت 29 مايو/أيار 2021، متجاوبة مع ارتفاع الأسعار عالميا.



وصعد سعر الجرام عيار 24 في المملكة إلى 229.44 ريال (61.18 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 200.76 ريال (53.54 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 172.08 ريال (45.89 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم السبت إلى 133.84 ريال (35.69 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية 7140 ريالا (1904 دولارات).

أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فبلغ 1606.05 ريال (428.28 دولارا) مقابل 1600.15 ريال (426.71 دولار)، أمس.

عكس الذهب اتجاهه ليرتفع الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع المنتهي)، متجاوزا لفترة وجيزة مستوى 1900 دولار المهم، بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل/نيسان مما عزز جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1898.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل في وقت سابق بما يصل إلى 0.8%. والمعدن بصدد مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعا 1%.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% مسجلة 1901.60 دولار للأوقية.

تسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على أساس سنوي في أبريل/نيسان، وتجاوز مؤشر للتضخم الأساسي مستوى 2% الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "لاحظنا زيادة طفيفة في بيانات الاستهلاك الشخصي.. جميع تلك العوامل تواصل دعم بيئة التضخم الكامن وهو ما يصب في صالح الذهب".