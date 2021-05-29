بدعم "حزب الله".. ذراع خيري يجند مقاتلين لصالح إيران بسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جندت جمعية خيرية تعمل لصالح حزب الله اللبناني سرا، 240 سوريا لتأمين خط نفط تابع للإيرانيين على الحدود السورية العراقية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان على موقعه الإلكتروني "أفاد نشطاء المرصد باستمرار عمليات تجنيد واستقطاب الشبان والرجال في مدينة حمص سواء أهل المدينة أو المقيمين فيها من مختلف المحافظات".



وتابع أن "جمعية خيرية تتولى عملية التجنيد في الظاهر، لكن بدعم مبطن وكامل من قبل المليشيات الموالية لإيران وعلى رأسها مليشيا حزب الله اللبناني".

وأضاف "ارتفع تعداد المجندين في صفوف المليشيات حتى اللحظة إلى 240 شخص، وذلك منذ مارس/ آذار 2021، حيث ستكون مهمتهم حماية وحراسة خط النفط التابع للإيرانيين والذي يمتد من العراق إلى حمص".

ومضى قائلا "تحديداً سيتجلى دورهم بحماية الخط من الحدود السورية – العراقية حتى حمص، وذلك مقابل إغراءات مادية يتم تقديمها للمجندين في استغلال متواصل للانهيار الاقتصادي في سوريا".

وكان المرصد السوري أشار في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، إلى أن جمعية "خيرية" تعمل على استقطاب الشبان من أبناء حمص والمقيمين فيها من مختلف المحافظات، وإغرائهم برواتب شهرية لتجنيدهم عسكرياً لصالح المليشيات الموالية لإيران.

ومنذ سنوات، ينتشر عناصر حزب الله ومليشيات إيرانية في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد مع موجة ما سمي بـ"الربيع العربي"، فيما تعاني البلاد وضعا اقتصاديا صعبا بعد 10 سنوات من الحرب.