سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 29 مايو 2021، في تعاملات محدودة لدى الصراف الآلي وبعض شركات الصرافة الكبرى.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.



والجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، بلغ متوسط سعر الدولار، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في بنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر الدولار عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، على التعاملات في 17 بنكا، منها مصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، عودة، والبركة، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، والمصري الخليجي، والقاهرة، والمصرف المتحد، والمشرق.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يقدم تمويلا إضافيا بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي الأسابيع المقبلة.

وأضاف الصندوق أن خبراءه توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية بشأن التمويل الإضافي، بعد مراجعة ثانية وأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي وترتيب ائتماني مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهرا.

وقال في بيان: "أظهر اقتصاد مصر صمودا مع تخفيف تأثير أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على صعيد السياسات."

أسعار اليورو والإسترليني



واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، عند 19.05 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند 22.18 جنيه للشراء، و22.28 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.89 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.