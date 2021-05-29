شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع ارتفاع درجات الحرارة عما سجلته اليومين الماضيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة عن اليومين الماضيين.

وقال الحصيني: "من المتوقع ارتفاع تدريجي في الحرارة من درجتين إلى ثلاثة درجات عما سجلته الحرارة اليومين السابقين لتصبح الحرارة حول معدلاتها الطبيعية السنوية على معظم مناطق المملكة".

كما توقع الحصيني هطول أمطار على طول المرتفعات الغربية والجنوبية وشرقهما.