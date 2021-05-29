شكرا لمتابعة خبر عن شخص يثير الجدل بتصويره لفتيات دون إذنهن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أثار شخص جدلا واسعا في الساعات الماضية، بعد تصويره لمجموعة من الفتيات، أثناء تواجدهن في أحد المنتزهات بالمملكة، ولهوهن بالكرة.

وانتقد الشخص تصرف الفتيات، وتواجدهن ولعبهن في الأماكن العامة، أمام الجميع، فيما انتقد نشطاء تصرفه باختراق خصوصيتهن وتصويرهن دون علمهن.

يذكر أن عقوبة التصوير دون إذن تستدعي غرامة قدرها 5 آلاف في المرة الأولى ومع تكرارها في السنة الأولى من تاريخ الارتكاب تتم مضاعفة الغرامة إلى 10 آلاف ريال.