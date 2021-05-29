شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير طائرة حوثية «مفخخة» باتجاه المنطقة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العميد الركن تركي المالكي، عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة»، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.

وأوضح أن تلك الأعمال العدائية تؤكد استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. مضيفا إن التحالف سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.