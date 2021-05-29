شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يرأس اجتماعا أمميا لمناقشة مكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المُعلمي بصفته رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أمس الأول افتراضيًا، الاجتماع الثاني والعشرين لأعضاء المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على مستوى السفراء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مفاوضات المراجعة السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة لإنجازات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب خلال عام 2020م.

وشارك في الاجتماع ميسرو استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمندوب الدائم لمملكة إسبانيا لدى الأمم المتحدة السفير أغوستين سانتوس مارافير، ومندوب سلطنة عمان لدى الأمم المتحدة السفير محمد الحسان. حضر الاجتماع رئيسة اللجنة القانونية ومكافحة الإرهاب في وفد المملكة الدائم نداء أبو علي.

من جهة أخرى، شارك السفير المعلمي، في اللقاء رفيع المستوى لأعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا جامبا، الذي عقد أمس الأول عبر الاتصال ‏المرئي. وجرى خلال اللقاء تبادل الخبرات والدروس المستفادة لتعزيز حماية الأطفال، وسبل جعل الوقاية أكثر فعالية، وذلك بمشاركة مدير العمليات العسكرية المدنية بقيادة القوات المشتركة للتحالف اللواء عبدالله الحبابي، ود. هناء عمر من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمتحدث الرسمي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في التحالف منصور المنصور.