شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث تعزيز التنسيق الأمني مع ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين أمس، ووزير الدولة بوزارة الداخلية الألمانية د. ماركوس كيربر، سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين خاصة ما يتعلق بتعزيز القدرات التقنية الأمنية بما يحقق رؤية البلدين المشتركة في الأمن والاستقرار.

وأعرب سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود عن تمنياته بالشفاء العاجل لوزير الداخلية الألماني بعد إصابته بفيروس كورونا.

حضر اللقاء رئيس الشرطة الاتحادية الدكتور ديتر رومان، ووكيل وزارة الداخلية د. هشام الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا الاتحادية عصام بيت المال، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.