شكرا لقرائتكم خبر عن 1215 حالة كورونا جديدة.. واستمرار ارتفاع «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة كبار السن من 60 عاماً فأكثر وذلك عبر جميع مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة.

‏وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1215 حالة مؤكدة وتعافي 1161 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10.195 حالة منها 1355 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 447.178 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 429.663 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 11 حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7320 حالة. ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».