شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: سماعات لنقل صوت خطيب الجمعة والعيدين خارج الجوامع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الشؤون الإسلامية، أنها عممت بتركيب سماعة خارجية لنقل صوت الخطيب في صلاة الجمعة والعيدين، للصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد المساندة لها.

اتجاه المصلين

ووجهت الوزارة، منسوبي الجوامع والمساجد المساندة في صلاة الجمعة والعيدين بمناطق المملكة باستخدام سماعة خارجية على حائط الجامع باتجاه المصلين في الصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد المساندة لإسماعهم صوت الخطبة والصلاة.

مقاصد الشرعية

وقالت الوزارة إن التعميم الصادر بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، سارٍ العمل به وهو مبني على تحقيق المقاصد الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة النبوية.

إجراء نظامي

وكان وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ قد أصدر مؤخرا تعميماً لكافة فروع الوزارة ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف.

أهل العلم

وأوضحت الوزارة أن تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاص بمن هو داخل المسجد وليس ثمّة حاجة شرعية تدعو لتبليغه لمن في البيوت، إضافة لما في قراءة القرآن في المكبرات الخارجية من الامتهان للقرآن العظيم عندما يُقرأ ولا يُستمع إليه. كما لفتت إلى أنه قد أفتى بعدم استخدام المكبرات الخارجية في غير الأذان والإقامة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-، والعلامة د. صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، وغيرهما من أهل العلم.