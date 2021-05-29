شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 2.5 مليون شتلة موسمية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت إدارة الحدائق والتجميل، التابعة لبلدية محافظة الخبر، برنامج الموسم الصيفي بزراعة أكثر من 2.500.000 شتلة موسمية في جميع أرجاء الخبر، وذلك ضمن مساهمتها في تحسين المشهد الحضري، والمحافظة على مستوى جودة الحياة، خلال المواسم الزراعية، وزيادة المساحة الخضراء.

كانت بلدية الخبر قد أغلقت مستودعين غير نظاميين في الخبر الشمالية، يتم استخدامهما في تخزين المواد الغذائية والخضار والفواكه، مع إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.