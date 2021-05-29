شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محطتي وقود مخالفتين بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية النعيرية، التابعة لبلدية النعيرية، محطتين للوقود بالمحافظة، وذلك لعدم التزامهما بالبرنامج المعد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتأهيل والتطوير.

كانت بلدية النعيرية قد دعت المتقدمين على شبوك الإبل، الذين أُعلن عن أسمائهم، بضرورة مراجعة البلدية لإنهاء إجراءات توقيع العقود واستلام المواقع خلال فترة 15 يومًا، موضحةً أنه في حالة عدم مراجعة البلدية خلال المدة المذكورة، سيتم سحب الموقع وإعادة طرحه مرة أخرى.

على جانب آخر، واصلت البلدية جولاتها الرقابية على محلات الأسماك بالسوق المركزي للمحافظة؛ للتأكد من تطبيق كل الضوابط والاشتراطات الصحية، ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا».