شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية: 3 فصول دراسية تواكب متطلبات المرحلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، أن هناك حقائق ضخمة على أرض الواقع، تدير دفتها وزارة التعليم، بإشراف مباشر من قبل وزيرها د. حمد آل الشيخ، في سبيل تطوير وتجويد خارطة منظومتها التعليمية؛ لتلقي في نهاية المطاف بظلالها الإيجابي على مخرجها النهائي، والمتمثل في الطالب والطالبة لبناء مجتمع معرفي يتواكب والرؤية الطموحة للمملكة 2030.

ونوه بأن موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام التقويم الدراسي الجديد من خلال تطويره إلى ثلاثة فصول دراسية تأتي مواكبة لمتطلبات المرحلة الراهنة والعمل على الاستثمار الأمثل للعام الدراسي وتطوير خطة المناهج، وصولاً لتجنيب الطلاب والطالبات فترات الانقطاع الطويلة عن الدراسة، الذي يعد بحد ذاته إنجازاً واعداً يستنطق الجهود الاستثنائية المبذولة للدفع بفاعلية تجاه كفاءة نظامنا التعليمي وتجويد نواتج التعلم بتضافر جهود معلمينا وطلابنا وأُسرهم، التي سنرى أثرها عما قريب في صناعة المستقبل الواعد بخطى حثيثة لتطوير منظومة التعليم ليواكب وينافس أفضل الممارسات العالمية، استجابةً لمتطلبات التنمية ومتغيرات العصر وتحدياته المستقبلية.

وأشار د. العتيبي إلى الدعم اللامحدود من قبل قيادتنا الرشيدة «أعزها الله» لقطاع التعليم، التي لا تدخر وسعاً في الدفع بخارطة التعليم إلى مصاف المنافسة العالمية من خلال تسليح أبناء وبنات الوطن جيل المستقبل بمختلف ألوان العلوم والمعرفة لإيمانها التام بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية عقول أبنائها، وليرفعوا علم المملكة عالياً بين صفوف الدول المتقدمة في كل المجالات والميادين العلمية.