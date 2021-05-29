شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» شرط لدخول المنشآت التعليمية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشترطت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، تفعيل تطبيق «توكلنا»؛ لدخول منسوبي الإدارة والزوار لجميع المباني الإدارية المرتبطة بها والمدارس؛ استجابةً للتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحدّ من انتشار فيروس « كورونا » والوقاية منه.

وأكدت وزارة التعليم من خلالها على إدارات التعليم والمنشآت التابعة لها، ضرورة الالتزام بهذه التعليمات، مشيرةً إلى أن مواعيد الحصول على اللقاح متاحة عبر تطبيق «صحتي» في أكثر من 587 موقعًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وذكر مدير التعليم محمد القحطاني أن القرار يأتي حرصًا على صحة وسلامة الجميع، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل، مشددًا على أن ذلك سيكون شرطاً لدخول جميع الجهات التابعة للإدارة والمدارس.

وحث القحطاني جميع الإدارات والأقسام بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات، مؤكدًا ضرورة تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لخدمة جميع المراجعين للإدارات التعليمية بالمنطقة، واستمرار توفير الخدمات النوعية التي يحتاجون إليها بكل يسر وسهولة؛ من خلال الاستفادة من المنصات الإلكترونية وتفعيل الجوانب التقنية في إنجاز المهام الوظيفية.

وأشار إلى أهمية تكثيف الجوانب التوعوية الداعمة للإجراءات الاحترازية وتسخير جميع الإمكانات المتوافرة والوسائل الإعلامية المتاحة من خلال إدارة الإعلام والاتصال والحسابات الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي للمكاتب والمدارس وتنفيذ الحملات الإعلامية الرامية إلى الإسهام في رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع التعليمي.

ودعت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن منسوبيها من خلال البرامج والنشرات التوعوية، التي تقدمها الصحة المدرسية بالإدارة إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق «صحتي» حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتؤكد على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل 22/ 12/ 1442هـ؛ كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.