الإطاحة بمرتكبي الجرائم الست في الرياض.. وإحالتهما إلى النيابة العامة

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، القبض على مواطنين ارتكبا 6 جرائم سرقة وسلب للأموال من متاجر بمدينة الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على المتهمين وهم في العقد الثالث من العمر.

وأشار متحدث الشرطة إلى أن المتهمين ارتكبا (6) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمدينة الرياض، تمثلت في سلب المتاجر والمقاهي، والاستيلاء على ما تحويه من أموال، مؤكدًا أن قيمة المسروقات بلغت 22 ألف ريال.

وأكد متحدث شرطة الرياض إيقافه المتهمين واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.