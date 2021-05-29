«المركزي» يحذر من الأساليب الأربعة للمحتالين: وسيلة إيقاع ضحاياهم

كشف البنك المركزي السعودي عن ممارسات متعددة يستخدمها ممارسو الاحتيال لإقناع ضحاياهم بمصداقيتهم؛ بغرض الحصول على معلوماتهم الشخصية والمالية.

وأوضح البنك المركزي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن من أساليب الاحتيال المالي، انتحال صفة مسؤولين رسميين أو جهات رسمية حكومية وادعاء وجود إيداعات أو حقوق مالية مستحقة لك.

وأشار إلى أن من بين أساليب المنتحلين، كذلك، انتحال صفة مؤسسات مالية وشركات استثمارية معروفة ومرخصة لعرض فرص استثمارية بنسب أرباح عالية وطلب تحويل أموال، أو تزييف مواقع إلكترونية لجهات معروفة للحصول على معلوماتك بطريقة غير مشروعة.

وأكد أن إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مزيف منتحلًا صفة جهات تجارية معروفة، من بين أساليب المنتحلين، كذلك.