«التعليم» تعلن تمديد فترة تأكيد بيانات المتقدمين على النقل الخارجي والداخلي

أعلنت وزارة التعليم، الجمعة، تمديد فترة تأكيد بيانات المتقدمين على إجراءات النقل الخارجي والداخلي حتى 18/10/1442 هـ، بناءً على توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وقال المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه سيتم بعد هذا التاريخ التواصل مع مَنْ لديه ملاحظات على صحة البيانات حتى تاريخ 24/10.

وأشار إلى أنه سيلي ذلك فترة إدخال الرغبات حسب جدول إجراءات النقل المعلن في وقت سابق.

وتتميّز آليات إجراءات النقل هذا العام بتنفيذها على نظام فارس، وتزامن طلب النقل الداخلي مع النقل الخارجي، إلى جانب عدم الحاجة لتحديث البيانات وإنما تأكيدها فقط من طالبي النقل، واعتماد الإقرار الإلكتروني و‏عدم الحاجة لطباعة استمارة النقل، كذلك ربط إجراءات النقل وجميع عملياته في نظام واحد.

وأكدت وزارة التعليم أن طلب النقل لشاغل الوظيفة التعليمية ينتهي بإعلان نتيجة إجراءات النقل لهذا العام، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح تجاه مَنْ يخالف ضوابط وسياسات أمن المعلومات وتجاوز الصلاحيات، وفي حال وجود بيانات غير صحيحة؛ فللوزارة الحق في إلغاء عملية النقل، مبينة أنه إذا تم إلغاء نقل شاغل الوظيفة التعليمية بعد تنفيذ الإجراءات لأي سبب فلا يلزم نقل الذي يليه في الترتيب حرصًا على استقرار العملية التعليمية.

ووجهت وزارة التعليم بتشكيل لجنة مركزية بإشراف وكالة الوزارة للشؤون المدرسية وعضوية الجهات ذات العلاقة؛ لتتولى المتابعة والتنسيق والإشراف على عمليات تنفيذ واستيفاء إجراءات النقل الداخلي والخارجي، وإعداد التقارير اللازمة لذلك، إلى جانب تشكيل لجان في إدارة أو قسم شؤون المعلمين في إدارات التعليم لتنفيذ إجراءات النقل.

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