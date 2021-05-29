إنجاز سعودي.. مهندس يحصد براءة اختراع أمريكية عن جهاز يقلل تلوث المصانع

حصل المهندس السعودي عثمان الأسمري على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية بعد اختراعه جهازًا يسهم في تخفيض نسبة التلوث الناتجة عن أدخنة المصانع.

والجهاز عبارة عن فلتر يعزل جميع مسببات التلوث المتطايرة في السماء وبالتالي يحد من تلوث الهواء.

ويعتمد اختراع عثمان الأسمري على تحويل مسببات التلوث المتطايرة في الهواء من مادة غازية مبعثرة في الهواء إلى مادة يمكن السيطرة عليها والاستفادة منها.

وقال عثمان الأسمري في مقابلة مع قناة «الإخبارية»، إن فكرة جهاز خفض عوادم المصانع هو عبارة عن محول المادة من حالة إلى أخرى؛ حيث تبث المصانع سمومها في المحيط والهواء، وتكون هناك أكسدة.

وأشار إلى أن هذا الجهاز يحد من نسبة الأكسدة المتطايرة في الهواء ويحولها من هذه الحالة إلى مادة شبه جامدة أو قوالب، وعزل المحيط عن الأكسدة المؤثرة على الإنسان والبيئة.

وأضاف الأسمري أن هذا الجهاز يساهم في خفض انبعاثات المصانع من خلال خفض نسبة الأكسدة ونسبة الحرارة والرطوبة المؤثرة في الجو من المصانع وتقليل نسبة الاحتباس الحراري.

وأوضح الأسمري أن هذا الجهاز فريد في تقنيته على مستوى العالم وصيانته غير مكلفة؛ لأنه يعمل على تحويل الطاقة بطريقة فيزيائية.

وتابع عثمان الأسمري أن النتائج في بداية التجارب كانت مبشرة، حيث كان النموذج الأولي معد للهيئة الملكية وتمت تجربته وفحصه بالهيئة، وكانت نسبة الأكسدة 400 فخفضها الجهاز إلى معدل 64 بما يُعادل الصفر يعني لا وجود للأكسدة والأدخنة بعد تركيب الجهاز.

وأوضح عثمان الأسمري أن الأجهزة المماثلة لاختراعه في الولايات المتحدة وفرنسا مكلفة وصيانتها صعبة وصلاحيتها محدودة، على عكس اختراعه.

فيديو | أدخنة المصانع تعد أيامها الأخيرة و "الأسمري" لـ #النشرة: براءة إختراعي تحد من إنتشار الأدخنة الخارجة من المصانع وتحولها إلى مادة يستفاد منها #الإخبارية pic.twitter.com/0l3H2uB0Z5 — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 28, 2021

اقرأ أيضا:

فكرة مبتكرة يطبقها طبيب سعودي مبتعث تعيد البصر لمريض فرنسي

طبيب سعودي ينشر بحث ابتكاره تقنية للكشف عن كورونا خلال دقائق في مجلة علمية

