تدمير مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

" /> " /> متعة السودة تاهت في زحمة الطريق أصبح الازدحام المروري في أبها خلال فترة الصيف مشكلة معتادة ، وتزداد عند الطريق المؤدي من مدينة أبها إلى السودة، ويعد هذا الطريق... أبها: فيصل زايد تصوير: فهد آل مقبل أبها: فيصل زايد تصوير: فهد آل مقبل 16 شوال 1442 هـ 16 شوال 1442 هـ

الشؤون الإسلامية: السماعات الخارجية لنقل صوت الخطيب فقط أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها فور صدور تعميمها القاضي بقصر استخدام مكبرات الصوت في الجوامع والمساجد على... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 16 شوال 1442 هـ 16 شوال 1442 هـ

رئيس جامعة نجران: التقويم الجديد نقلة نوعية تسمو إلى تجويد المخرجات ومواكبة التنمية صرّح رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي بأن صدور التقويم الدراسي الجديد، والذي يشتمل على ثلاثة فصول دراسية كما أعلنت... قاسم الكستبان قاسم الكستبان 16 شوال 1442 هـ 16 شوال 1442 هـ

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