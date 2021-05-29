القبض على مواطنين سرقا متاجر ومقاهي

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه تم القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا 6 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمدينة الرياض، تمثلت في سلب المتاجر والمقاهي، والاستيلاء على ما تحويه من أموال، وبلغت قيمة المسروقات 22 ألف ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



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