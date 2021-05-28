السعودية | البحرين تدين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية

المناطق - واس

أدانت البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، معربةً عن تضامنها مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ للدفاع عن سلامة أراضيها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.

وأكدت الخارجية البحرينية اليوم، أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشيدةً بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.