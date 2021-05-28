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التحالف يعترض ويدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

التحالف يعترض ويدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن الدفاعات الجوية قامت باعتراض وتدمير طائره بدون طيار (مفخخة) اطلقتها المليشيا الحوثيه الارهابية تجاه خميس مشيط.

وبين التحالف أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين و الاعيان المدنية، مشيراً بأنه سيتخذ الاجراءات العملياتية لحماية المدنيين والاعيان المدنية من المحاولات العدائية.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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