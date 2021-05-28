وزير الداخلية يستقبل مسؤولَين ألمانيَّيْن في برلين

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شكرا لقرائتكم وزير الداخلية يستقبل مسؤولَين ألمانيَّيْن في برلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28
وزير الداخلية يستقبل مسؤولَين ألمانيَّيْن في برلين
جرى خلال الاستقبالين بحث عدد من الموضوعات
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم ، المتحدث باسم السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الاشتراكي نيلس سميد.
بحث موضوعات:
كما استقبل وزير الداخلية، متحدِّث السياسة الأمنية لحزب الخضر الدكتور توبياس ليندنر.
وجرى خلال الاستقبالَين بحث عدد من الموضوعات.
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