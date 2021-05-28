الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

وزير الداخلية يستقبل مسؤولَين ألمانيَّيْن في برلين

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم ، المتحدث باسم السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الاشتراكي نيلس سميد.

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كما استقبل وزير الداخلية، متحدِّث السياسة الأمنية لحزب الخضر الدكتور توبياس ليندنر.

وجرى خلال الاستقبالَين بحث عدد من الموضوعات.



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