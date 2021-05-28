شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة سحب مركبة "جيب" لأخرى "تريلا" محملة بسيارات بعد تعطلها المفاجئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو تعطل سيارة "تريلا" كويتية بشكل مفاجئ، ما دفع سائقها لإنزال مركبة "جيب" من التريلا المحملة بمركبات لسحبها بعد توقفها.

ووجه موثق الفيديو حديثه لسائق التريلا، قائلا:"مو حرام عليك تسحب التريلا بسيارة جيب ليه يا ولد"، فرد الأخير عليه، قائلا:"ما بدي أسحب".

وأضاف موثق الفيديو:"الرجال معطيك إياها أمانة يا ولد، فكها"، فقام السائق بفك "الجنزير" الذي يربط بين المركبتين.