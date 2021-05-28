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شاهد.. لحظة سحب مركبة "جيب" لأخرى "تريلا" محملة بسيارات بعد تعطلها المفاجئ

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو تعطل سيارة "تريلا" كويتية بشكل مفاجئ، ما دفع سائقها لإنزال مركبة "جيب" من التريلا المحملة بمركبات لسحبها بعد توقفها.

ووجه موثق الفيديو حديثه لسائق التريلا، قائلا:"مو حرام عليك تسحب التريلا بسيارة جيب ليه يا ولد"،  فرد الأخير عليه، قائلا:"ما بدي أسحب".

وأضاف موثق الفيديو:"الرجال معطيك إياها أمانة يا ولد، فكها"، فقام السائق بفك "الجنزير" الذي يربط بين المركبتين.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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