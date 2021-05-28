شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد: أتمنى استمرار نقل الصلاة والقراءة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تعميم وزارة الشؤون الإسلامية الخاص بتركيب سماعة خارجية لنقل صوت الخطيب في صلاة الجمعة والعيدين للصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد المساندة لها.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد:"بيان واضح إلّا للمغرض وسبق لكبار المشايخ من سنين أن أيدوا القرار الذي طُبق حاليًا باقتصار المكبرات الخارجية على الأذان والإقامة، والصلاة والقراءة الجهرية على مكبرات المسجد في الداخل".

وتابع:" لا يمكن أن تقدم الوزارة إلا على ما يوافق الشرع،.بالنسبة لي أتمنى استمرار نقل الصلاة والقراءة".

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية وجهت منسوبي الجوامع والمساجد المساندة في صلاة الجمعة بمناطق المملكة باستخدام سماعة خارجية على حائط الجامع باتجاه المصلين في الصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد المساندة لإسماعهم صوت الخطبة والصلاة.