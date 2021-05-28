شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الغامدي: الترحم على الكافر "جائز" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حسم الشيخ أحمد الغامدي المدير العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة الأسبق، الجدل حول وجود دليل صريح في مسألة الترحم على الكافر.

وقال أحمد الغامدي خلال لقاء مع قناة العربية:" الترحم على الكافر جائز لأنه ليس استغفارا وقد فرق الله بينهما".

وأضاف:"ليس مقتضى الرحمة هي خروج الكافر من النار أو أنه يدخل الجنة وإنما تكون بالتخفيف من عذابه".

وتابع:"الترحم غير الاستغفار وفيه إظهار لعظمة رحمة الله التي وسعت كل شئ".