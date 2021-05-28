شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توضح ضوابط ومتطلبات الفاتورة الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم القرار الخاص بالضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

وأوضحت أن تطبيق الفوترة الإلكترونية "فاتورة" سيتم على مرحلتين:

المرحلة الأولى: "مرحلة الإصدار"

ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021م، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة.

المرحلة الثانية: "مرحلة التكامل والربط"

سيتم تنفيذها بشكل مرحلي ابتداءً من 1 يناير 2023م، وتقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وبين أنظمة الهيئة، وتتطلب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية (فاتورة).

وستقوم الهيئة بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية واشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

ودعت الهيئة كافة المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي خدمات أنظمة البيع، إلى الاطلاع على هذا القرار والتعرف على المتطلبات التي يتضمنها، للتأكد من استعدادهم قبل بدء تطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية (فاتورة) المقرر في الرابع من ديسمبر من العام الجاري.

كما تدعو الهيئة قطاع الأعمال لاستعراض الدليل المبسط لتنفيذ متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة) من خلال الرابط التالي:

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