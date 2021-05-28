شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "السلمي" يوضح حكم حضور تجمعات عائلية أو حفل زفاف به محرمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، الشيخ الدكتور عبد الله السلمي، حكم حضور تجمعات عائلية أو حفل زفاف به محرمات.

وقال "السلمي"، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أنه في حال كانت الدعوة عامة، ولا يترتب على عدم ذهاب المرء أي ضرر فعليه أن يمتنع عن حضور مثل هذه المناسبات التي توجد بها المنكر.

وأضاف أنه في حال كان سيترتب على عدم حضور هذا التجمع أو الحفل ضرر مثل قطع صلة الرحم، فعليه أن يذهب على أن ينكر المنكر بلسانها فاذا عجز فعليه أن ينكر المنكر بقلبه.