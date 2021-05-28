‎الإمارات: محاولة الحوثي استهداف المملكة بطائرة مفخخة «تصعيد خطير»

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت زارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا ودليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.