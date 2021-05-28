وكيل «الصحة» يحذر من جائحة من نوع آخر: التدخين سبب وفاة شخص من كل 5

حذر وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، من جائحة من نوع آخر، مؤكدًا أن تدخين التبغ تسبب في وفاة شخص من بين 5 حوال العالم.

وقال عسيري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: جائحة من نوع آخر.. رغم الانخفاض في بعض الدول.. مدخنو التبغ حول العالم مليار و ١٠٠ مليون ينتج، عنها ٨ ملايين وفاة.. أي ١ من كل ٥ وفيات في الذكور سببها تدخين التبغ».

وكانت دراسة جديدة قالت إن عدد المدخنين في العالم ارتفع إلى مستوى قياسي وصل لـ1.1 مليار إنسان؛ حيث أدت هذه العادة الضارة إلى وفاة 8 ملايين شخص عام 2019.

وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة «لانسيت» الطبية، الخميس، إن الحكومات بحاجة إلى التركيز للحد ظاهرة التدخين بين الشباب، حيث إن 89% من المدخنين الجدد كانوا مدمنين بحلول سن 25 عامًا، لكن من غير المرجح أن يبدأوا بعد ذلك العمر.

وفقًا للدراسة التي شملت 204 دولة، لم تحرز نصف الدول أي تقدم في وقف اتجاه الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا للتدخين، وكان متوسط العمر الذي يبدأ فيه الشخص 19 عامًا، عندما يكون ذلك قانونيا في معظم الدول.

وتشكل 10 دول فقط ثلثي السكان المدخنين في العالم وهي الصين، الهند، إندونيسيا، الولايات المتحدة، روسيا، بنجلاديش، اليابان، تركيا، فيتنام والفلبين.

وأظهرت الدراسات السابقة أن نصف المدخنين على المدى الطويل على الأقل سيموتون لأسباب مرتبطة مباشرة بالتدخين، وأن متوسط العمر المتوقع للمدخنين أقل بعشر سنوات من أولئك الذين لم يدخنوا مطلقًا.